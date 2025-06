Le Mouvement autonomiste jurassien concrétise sa mue et revoit ses objectifs

Le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) met la réunification entre parenthèses au profit d’un renforcement des liens entre les deux parties du Jura historique. Les délégués de l’organisation politique réunis ce samedi après-midi à Fontenais ont adopté sans avis contraires une modification des statuts en ce sens. Le MAJ « ne renonce pas à l’idéal de l’unité jurassienne mais parler de réunification dans les termes traditionnels n’est plus opérant », selon les mots du secrétaire général Pierre-André Comte dans son discours. L’ancien maire de Vellerat a estimé qu’il était temps « d’ouvrir une nouvelle phase, celle de la cohésion, de l’écoute et de la concertation entre toutes les composantes du Jura ». Le MAJ entend veiller à valoriser l’identité francophone du Jura bernois et lui éviter toute forme de « biennisation ». Il continue, en parallèle, à réclamer un nouveau vote pour le cas particulier de Belprahon. La redéfinition des statuts et des objectifs du Mouvement autonomiste jurassien intervient à la fin du processus qui a conduit aux scrutins de 2023 sur l’éventualité de constituer un nouveau canton formé du Jura et du Jura bernois puis aux votes de Moutier dont le transfert dans le Jura surviendra au début de l’année prochaine.