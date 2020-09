Légère augmentation du taux de chômage dans le Jura

Le taux de chômage augmente légèrement dans le canton du Jura. Il pointe à 5,1% au 31 août dernier, selon les chiffres publiés mercredi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Cela représente 0,1 point de plus qu’en juillet, ce qui représente 24 chômeurs supplémentaires. Le canton enregistre 1'853 chômeurs et de 638 demandeurs d'emploi non chômeurs.

En ce qui concerne les réductions d’horaire de travail (RHT), 340 entreprises jurassiennes ont prévue de maintenir ou d’introduire cette mesure dès le 1er septembre. Près de 7'000 travailleurs y sont potentiellement employés ce mois, précise le communiqué du SECO.

Au niveau national, le taux de chômage atteint 3,3%, contre 3,2% en juillet. /tna-gtr