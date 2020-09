Fermeture des Patachous à Bassecourt

La Maison de l’enfance de Haute-Sorne partiellement fermée à cause du Covid-19. Le canton du Jura annonce ce lundi soir la fermeture du lieu d’accueil préscolaire Les Patachous à Bassecourt en raison de nombreuses mises en quarantaine du personnel au sein duquel deux cas de coronavirus ont été détectés.

Le médecin cantonal et le Département de l’intérieur qualifient la décision de « nécessaire ». Ils ont estimé qu’il n’est plus possible d’assurer un accueil de qualité car une douzaine d’éducateur-trice-s et 89 enfants ont été placés en quarantaine. Les Patachous resteront fermés au moins jusqu’à la fin de la semaine, avant de pouvoir, en principe, rouvrir normalement lundi prochain. /comm-clo