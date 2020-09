Nature et mobilité douce entre Grandgourt et Buix

Et pour admirer le résultat, rien de tel qu’une balade à vélo. Une piste cyclable est aujourd’hui ouverte entre Grandgourt et Buix, sur 1,450 kilomètre. Le tracé fait partie de la francovélosuisse qui reliera à terme Porrentruy à Belfort. Des restrictions de circulation ont été mises en place pour interdire l’accès aux voitures et motos. Le responsable des pistes cyclables au Service des infrastructures, Denis Barthoulot :