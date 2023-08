Du mieux pour les poissons jurassiens

L’état des rivières – et donc de la faune piscicole – tend à s’améliorer dans le canton du Jura mais il reste du travail à effectuer. C’est le constat tiré par Ami Lièvre, le vice-président de la FCPJ, la Fédération cantonale des pêcheurs jurassiens. La journée suisse des poissons se tient ce samedi dans tout le pays. La manifestation permet de faire l’état des lieux de la faune piscicole dans la région. Le vice-président de la FCPJ note que les cinq principales rivières jurassiennes – la Sorne, la Birse, la Scheulte, l’Allaine et le Doubs - se portent globalement mieux même si tous les problèmes ne sont pas réglés et que l’optimum écologique n’est pas atteint. Ami Lièvre souligne que la hausse de la température de certains cours d’eau, en lien avec le réchauffement climatique, devient préoccupante. Il relève que des améliorations peuvent encore être effectuées notamment sur l’Allaine en supprimant certains seuils.

Ami Lièvre rappelle, par ailleurs, que le Jura a été le premier canton à traiter les micropolluants. Il regrette toutefois que le canton de Berne refuse jusqu’à présent d’équiper en ce sens la station d’épuration de Roches, ce qui peut nuire à la qualité des eaux de la Birse. Le vice-président de la FCPJ salue, enfin, la campagne de prospection en cours pour sauver les derniers aprons du Doubs. Ami Lièvre souhaite que l’opération réussisse, mais souhaiterait aussi que la question des causes de la disparition du poisson surnommé « le roi du Doubs » soit abordée.