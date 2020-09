Nouvelle cuisine autour du Covid-19 dès vendredi

Désormais, il ne sera ainsi plus possible de remplir la fiche de présence en signant au nom de Roger Federer ou de Johnny Hallyday. D'après les restaurateurs, la pratique était quotidienne. Les gérants d'établissements publics devront alors user de leurs talents de persuasion pour contraindre tous les clients à collaborer, au risque de ne pas pouvoir leur fournir leurs consommations. Le préposé cantonal à la protection des données Christian Flueckiger nuance : « La crise du Covid-19 a posé beaucoup de question en matière de protection des données, auxquelles on est en train de répondre petit à petit. Tout évolue très vite. Mais ce qui me fait sourire, c'est que tout le monde soit choqué à l'idée de donner son nom au restaurateur... mais avec votre téléphone, vous êtes mille fois plus tracé. Il indique à la moitié de vos applications où vous étiez, avec qui, quand, comment, à quelle heure, etc. » Selon lui, on fait confiance au restaurateur pour l'hygiène, il faudra désormais aussi le faire en matière de données personnelles.





« Et si la méthode est peut-être un peu stricte, elle permet de se parer davantage contre le risque d'un second semi-confinement et une fermeture des établissements », conclut Maurice Paupe, président de GastroJura. /CKA