Un collectif contre le port obligatoire du masque dans les crèches

L’obligation du port du masque dans les crèches jurassiennes est une mesure « disproportionnée et sans efficacité réelle qui porte atteinte aux développements sociaux-affectifs et cognitifs des enfants », selon le Collectif en faveur de mesures ciblées et raisonnables à l’égard des enfants jurassiens. Le groupe se compose de parents et professionnels des institutions d’accueil de l’enfance. Il s’oppose ce mercredi à l’imposition du port du masque dans les unités d'accueil de la petite enfance du Jura, entrée en vigueur lundi dans le canton. Une pétition en ligne a été lancée ce mardi.





Demande de la suspension de l'obligation

« Toute mesure doit reposer sur une balance bénéfices-risques adéquate, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce », selon le collectif. La « protection offerte par le port du masque dans les structures de garde d’enfants est illusoire (…) les structures d’accueil ont déjà mis en place de nombreuses autres mesures permettant de limiter la propagation du virus », ajoute-t-il. Le collectif demande la suspension de la décision, la réalisation d’une étude d’impact et la délivrance de masques transparents aux structures d’accueil. /comm-mmi