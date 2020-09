Il faudra désormais porter un masque pour se rendre à Cinemont. Il pourra ensuite être retiré une fois assis en salle, afin de pouvoir profiter de son film sans contrainte. Dans un communiqué, le complexe de cinémas de Delémont précise que ces mesures doivent permettre de rassurer le public qui sera de plus en plus nombreux avec le retour de la météo moins clémente et de protéger les personnes à risque. /comm-ami