Covid-19 : aides supplémentaires pour les entreprises

Des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises jurassiennes dans le contexte du coronavirus. Le Gouvernement cantonal met en place une série de mesures ciblées et limitées dans le temps, pour appuyer les entreprises qui mènent « des projets en termes de diversification, recherche et développement et d’innovation », explique l’exécutif ce vendredi dans un communiqué.

Concrètement, les « coûts salariaux pour des projets spécifiques, de contributions financières dans le cadre de digitalisation ou encore de participations financières pour l’homologation de nouveaux produits » seront pris en charge. Le financement de ces mesures extraordinaires, en vigueur du 1er octobre au 31 décembre, est assuré par le budget ordinaire de l’Etat. Le dispositif pourrait être prolongé en 2021.