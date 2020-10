Premiers cas de Covid-19 recensés dans des EMS jurassiens

Le coronavirus fait son apparition dans des homes jurassiens. Une résidente, une soignante et un cuisinier ont été testés positifs à l’EMS de Saignelégier. Un autre résident a été détecté positif alors qu’il venait d’être transféré à la Résidence la Promenade, à Delémont. Même au plus fort de la crise au printemps dernier, les résidences pour personnes âgées avaient été épargnées. Le Jura, qui avait très vite interdit les visites dans les EMS, faisait alors figure d’exception. « En effet, on avait soit de la chance, soit un grand succès dû à nos mesures initiales. Mais je crois plutôt que c'était vraiment de la chance », avoue modestement le médecin cantonal après avoir pris connaissance de ces quatre cas et décidé des mesures de protection à appliquer. Le Service du rez-de-chaussée de Saignelégier est placé en isolement dès ce mardi pour une durée de dix à quatorze jours. Il en va de même pour l’Unité de la Baroche à la Résidence la Promenade. Les visites sont ainsi interdites durant cette période.