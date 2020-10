Depuis plusieurs jours, un message anonyme circule sur les réseaux sociaux : un individu aurait été testé positif au coronavirus après avoir passé la soirée du samedi 3 octobre à l’Ozzed. Le message demande aux personnes présentes ce soir-là dans la discothèque delémontaine de se mettre en quarantaine et de contacter la hotline du canton.





L'importance des listes de présence

Si le virus a effectivement circulé dans plusieurs lieux publics samedi – la discothèque et d’autres bars – la quarantaine n’est pas automatique. Un traçage est effectué au sein du Service de la santé publique pour déterminer qui est considéré comme une personne contact et devra respecter quelques jours de quarantaine. « Le patient 0 nous appelle et retrace son emploi du temps des dernières 48 heures. Il précise tous les lieux où il s’est rendu et s’il a eu des contacts rapprochés avec d’autres individus. Si tel est le cas, ces personnes sont considérées comme ayant été exposées au virus, » explique Christian Lanz, médecin cantonal. Les lieux publics sont alors priés de remettre au Service de la santé publique une liste des personnes présentes au même moment que le patient 0. « Admettons que la personne infectée ait été dans un bar de 2 heures à 4 heures du matin, les personnes qui ont quitté ledit bar à minuit ne seront pas concernées par une quarantaine, » explique Sophie Chevrey-Schaller, du Service de la santé publique. « Nous affinons le traçage au maximum. »





Les personnes contact en quarantaine

En résumé, le Service de la santé publique contacte les personnes susceptibles d’avoir été en contact avec le virus. Ces dernières doivent respecter une quarantaine. Si vous avez décliné votre identité à l’entrée d’un lieu public mais que vous n’avez pas reçu de message officiel du service, vous n’avez pas à vous placer en quarantaine. Il n’est donc pas nécessaire de contacter la hotline… sauf si vous ressentez des symptômes du coronavirus. /cto