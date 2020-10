Traçage électronique : mode d’emploi

Vous prévoyez peut-être un repas dans un restaurant jurassien prochainement. Pensez alors à télécharger l’application « Eat’s me » sur votre smartphone. Vous devrez renseigner nom, prénom, numéro de téléphone et commune de domicile et recevrez instantanément un QR code valable indéfiniment. Le restaurateur, lui, utilise l’application « Eat’s you ». Il doit scanner votre QR code à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Il est ainsi renseigné sur votre heure d’arrivée et de départ. Les données sont conservées par le restaurateur pendant 14 jours. Et si votre grand-mère vous accompagne au restaurant et qu’elle n’a pas de smartphone ? Vous pouvez générer un code à son nom sur votre application ou imprimer ce code qu’elle conservera en version papier. Le restaurateur peut également créer un QR code pour sa cliente.