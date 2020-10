Les mesures fédérales contre le coronavirus précisées dans le Jura

Le canton du Jura donne des précisions sur les dernières mesures fédérales prises pour lutter contre le coronavirus. Le Gouvernement a adopté mardi lors de sa séance hebdomadaire une nouvelle ordonnance cantonale. En plus des espaces clos, le port du masque sera obligatoire dès jeudi dans toutes les manifestations publiques et privées de plus de 15 personnes, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. L’objectif est notamment de clarifier la situation pour les clubs de sport.

Conformément à l’ordonnance fédérale, il est également obligatoire d’être assis pour consommer à boire ou à manger. Dans les manifestations privées, les coordonnées de l’ensemble des participants doivent être récoltées. Concernant les manifestations publiques, elles doivent l’être uniquement dans les espaces dédiés à la restauration, par table numérotée. Cela permet un traçage plus précis et doit éviter une mise en quarantaine de tous les participants. En raison de l’obligation généralisée du port du masque, le système avec des groupes de 100 ou 300 n’a ainsi plus besoin d’être mis en place selon Martial Courtet, le président du Gouvernement jurassien.





Bientôt de nouvelles mesures ?

De son côté, le ministre de la santé reconnaît qu’il s’agit surtout de toilettage. Selon Jacques Gerber, la situation devient critique sur le plan sanitaire dans le Jura. De nouvelles mesures pourraient être prises prochainement.

Le Gouvernement jurassien rappelle que le refus de porter le masque est soumis à des sanctions pénales, sauf pour les personnes qui en sont exemptées. La nouvelle ordonnance est valable jusqu’au 6 décembre au moins. /comm-alr