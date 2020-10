L’H-JU stoppe les opérations ambulatoires non essentielles

Le nombre de cas Covid pris en charge continue d’augmenter et, depuis mardi soir, ce sont six patients qui sont placés sous ventilation aux soins intensifs de l’Hôpital du Jura. « Très rapidement, nous devons soutenir les soins intensifs et préparer leur extension », informe l’H-JU par voie de communiqué ce mercredi. Dès ce jeudi, l’établissement suspendra l’activité opératoire ambulatoire non urgente et non essentielle afin de renforcer le personnel soignant de l’anesthésie.





Une situation beaucoup plus critique qu'au printemps



« Deux conteneurs supplémentaires seront prochainement installés devant les urgences du site aigu pour effectuer un pré-tri des patients Covid. Par ailleurs, même si tout est prêt pour son lancement, le SMUR ne sera pas mis en activité à partir du 2 novembre prochain comme prévu. Nous devons concentrer les compétences médico-soignantes pour faire face à cette deuxième vague de cas Covid », précise encore le communiqué. L’Hôpital du Jura affirme que l’évolution de ces différentes mesures s’effectue « dans le calme », mais ne cache pas qu’il « apparaît d’ores et déjà que nous allons vivre une situation beaucoup plus critique que ce que nous avons connu ce printemps ». /comm-jpi