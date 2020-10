Le Parlement jurassien ne veut pas de prime pour le personnel de santé

Le Parlement refuse d'octroyer une prime unique aux employés du domaine de la santé. Les députés n'ont accepté mercredi que par 26 voix une résolution interpartis déposée par le député suppléant socialiste François-Xavier Migy. Insuffisant pour que le texte passe la rampe, car la majorité absolue est nécessaire pour une telle résolution. Seuls les députés socialistes, verts et CS-POP ont apporté leur soutien unanime à cette démarche, ainsi que certains élus du PCSI. 17 députés se sont abstenus, alors que 12 élus ont dit « non ».

Cette démarche demandait au Gouvernement de prendre la mesure financière nécessaire pour octroyer une prime unique et substantielle à chaque salarié de notre système général de santé. Le texte indiquait, par ailleurs, que « les modalités d’attribution seront discutées avec les employeurs et les représentants des employés ». Selon la résolution, l’Etat se doit d’être « aux côtés de ces personnels et leur faire part de sa reconnaissance et de son soutien ».

Au terme du vote, François-Xavier Migy ne cachait pas sa déception. L’élu socialiste s’est notamment dit déçu par le fait qu’aucun autre groupe parlementaire n’a voulu s’exprimer à la tribune. Il entend déposer une motion pour que la question revienne sur la table du législatif. /mle-alr