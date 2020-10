Quand les Soins à domicile épaulent l'hôpital face au Covid-19

Depuis une dizaine de jours, l’équipe des soins à domicile a vu son planning se charger. Et elle s’attend à voir le nombre de patients à visiter à la maison augmenter encore. Il faudra alors jongler avec la fréquence des passages, la durée des visites et le type de prestations proposées pour pouvoir satisfaire tout le monde. « Ce qui n’est pas urgent sera repoussé autant que possible, par exemple le ménage. Et plus la situation deviendra tendue, plus on supprimera les prestations non-essentielles, sans, bien sûr, négliger qui que ce soit », explique Nicolas Froté.

Pour l’instant, le nombre d’employés sur les sept antennes régionales est suffisant, mais les infirmiers et aides-soignants sont très fortement mobilisés, selon le directeur adjoint. Il a fallu augmenter le taux de travail des employés pour ces prochaines semaines, proposer de repousser des vacances et mobiliser le pool d’anciens employés afin de renforcer le système.

« Novembre va certainement être un mois très compliqué… On demande de la persévérance à notre personnel, qui joue déjà très bien le jeu, et qu’on remercie. On espère que décembre sera plus calme… », conclut Nicolas Froté. /cka