La protection civile déployée à l’Hôpital du Jura

Comme évoqué en fin de semaine passée par le chef de l’Etat-major de conduite Damien Rérat, la protection civile a été déployée ce mardi à l’Hôpital du Jura. Neufs personnes ressources de la PC (6 à Delémont, 3 à Porrentruy) soutiennent l’établissement de santé dans des tâches non sanitaires, via une aide en cuisine et au service hôtelier, dans l’intendance et l’aiguillage des patients à l’entrée de l’hôpital. « La logistique est plus importante en cette période. Cela va surtout nous permettre de rapatrier une partie de notre personnel vers les unités Covid. La protection civile nous sera d’une grande aide », souffle Olivier Guerdat, responsable communication pour l’H-JU. En revanche, la réponse de l’armée suisse, également sollicitée, est encore attendue.





Plus de 100 malades répartis sur les sites de Porrentruy et Delémont



Le canton du Jura a d’ailleurs franchi la barre symbolique des cent hospitalisations liées au coronavirus. En effet, 102 malades y sont actuellement soignés dont 6 aux soins intensifs selon les derniers chiffres publiés ce mardi. Le Jura compte 91 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures et deux décès supplémentaires sont à déplorer, portant le total à 27. /jpi