Arrivée des tests rapides cette semaine dans le Jura

Tests en pharmacies et dans les cabinets médicaux

Les tests rapides livrent leur résultat en 15 minutes. Ils seront notamment disponibles au centre de dépistage Innodel à Courroux, en pharmacies et dans des cabinets médicaux, précise Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique jurassien. Plusieurs conditions doivent être remplies dans le cadre de ces tests rapides: notamment la formation des personnes qui effectuent le frottis et la circulation séparée des filières coronavirus ou non dans les pharmacies et les cabinets médicaux, ajoute Nicolas Pétremand. /mmi-ncp