Covid-19 : patience en cas de perte de l’odorat et du goût

Près de 80 % des infectés par le Covid-19 souffrent d’une perte de l’odorat et/ou du goût. Les chiffres sont fournis par le Centre hospitalier universitaire vaudois. L’anosmie et la dysgueusie, selon les termes médicaux, sont l’un des symptômes fréquents et initiaux de la maladie. Celle-ci se transmet principalement par le biais de gouttelettes qui voyagent dans l’air. Or, les voies d’entrée préférées du virus dans notre organisme sont les voies aériennes supérieures. Le Covid-19 entraîne alors une réponse immunitaire qui va provoquer le gonflement de la fente olfactive et donc gêner, voire supprimer, l’olfaction. Parfois, mais pas toujours, le goût est également annulé. Les explications de l’ORL Stéphane Pellissier :