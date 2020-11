« Ça devient vraiment tendu »

« Novembre, décembre et janvier sont les trois mois principaux où l’on fait pratiquement le double de chiffre d’affaires par rapport à la période estivale. Pour nous, c’est une véritable catastrophe. On a 35 employés, l’équivalent de 22 postes à plein-temps, ce qui représente 20'000 francs de charge chaque mois. Et actuellement, il n’y a rien qui rentre », explique Guy Rossé. Comme ses nombreux confrères, il bénéficie des mesures RHT (réduction de l’horaire de travail) et espère pouvoir prétendre aux APG (allocations pour perte de gain). Mais ces aides fédérales ne suffisent plus selon lui. « On a vécu jusque-là sur les réserves que l’on avait. Ça fait des mois que l’on entend que la restauration et les autres secteurs seront aidés. Maintenant il faut le faire sérieusement, et pas à coup de petites centaines de francs », espère le patron de la Croisée des Loisirs.





Le Jura espère 7,5 millions de la Confédération

Pour venir en aide à ces secteurs, le canton du Jura espère obtenir 7,5 millions de francs la confédération, ainsi que l’a évoqué le ministre de l’économie Jacques Gerber dans le journal de 12h15 ce vendredi sur RFJ. Pour en bénéficier, le Gouvernement devrait libérer une somme équivalente de sa poche, ce qui porterait l’enveloppe d’aides à 15 millions de francs pour le Jura. Ce coup de pouce, très attendu à l’heure où de nombreux entrepreneurs demandent des aides à fonds perdu, n’est toutefois pas encore gravé dans le marbre du palais fédéral. /jpi