Les pompes funèbres surmenées

Dans la presse régionale, les avis de décès couvrent plusieurs pages quotidiennement. De quoi faire blêmir et questionner les Jurassiens. Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a fait 59 morts dans le canton, dont 49 depuis le mois dernier.

« Autant de décès ? C’est du jamais vu pour moi ! Et mon collègue, qui a trente ans de métier, n’a jamais vécu ça non plus », déplore David Comte. Le croque-mort qui travaille à Bassecourt et Delémont ne chôme pas. Il ne compte plus ses heures, travaille également de nuit, et le week-end. Et le bilan est le même pour toutes les entreprises de pompes funèbres de la région selon David Comte, qui communique étroitement avec ses pairs en tant que président de l’association jurassienne des entreprises familiales des pompes funèbres.