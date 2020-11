Confiance pour une arrivée prochaine d’un vaccin

La confiance est de mise quant à l’arrivée prochaine d’un vaccin contre le coronavirus. Récemment, des laboratoires (Pfizer et Biontech, ainsi que Moderna) ont indiqué que la fiabilité de leurs essais atteignait plus de 90%. Ces résultats - certes provisoires - sont prometteurs, d’autant plus que les doses ont été administrées à des patients atteints par le Covid-19.

Les regards sont donc tournés vers les scientifiques qui continuent de travailler sur les vaccins. D’après le Professeur Volker Thiel de l’Institut d’immunologie et de virologie à l’Université de Berne, d’autres laboratoires devraient dévoiler prochainement des résultats tout aussi positifs de leur phase 3 de tests. Contacté par nos soins, le professeur s’est dit « confiant » quant à une diffusion prochaine du vaccin. « Il faut toutefois attendre l’homologation et sa durée est difficile à établir », nuance le scientifique. « Je doute que ce sera pour cette année, en tout cas ça ne sera vraisemblablement pas le cas en Suisse », renchérit le Professeur Volker Thiel. Reste que, selon lui, les premiers vaccins devraient pouvoir être administrés dans un proche avenir. Comme les laboratoires ont réussi à produire des dizaines de milliers de doses pour leurs essais, le chercheur de l’Université de Berne estime qu’ils pourront rééditer cette production pour permettre à certains groupes de se faire vacciner. /mle