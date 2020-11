Collaboration entre Jura Tourisme et le Théâtre du Jura

Le Théâtre du Jura accueillera en son sein Jura Tourisme. Dès le second semestre 2021, les touristes de passage pourront venir à la recherche d’informations sur la région dans le nouveau bâtiment culturel. Jura Tourisme va donc quitter ses locaux de la Place de la gare à Delémont.





Informer sur les activités touristiques et culturelles

Cette alliance va permettre plus de collaboration entre les secteurs culturel et touristique du canton. De plus, les horaires d’ouverture du Théâtre et de Jura Tourisme seront élargis : toute l’année, les visiteurs pourront obtenir des informations auprès du personnel au bureau d’accueil. Jura Tourisme va fournir un mandat au Théâtre du Jura pour assumer l’information des hôtes durant leur séjour ainsi que la vente de produits touristiques. Des flyers et autres publications pourront aussi être glanés dans les locaux 365 jours par an entre 8h et 20h.







Collaboration étroite

La collaboration entre les partenaires se veut très étroite. Jura Tourisme participera au processus d’engagement du personnel dédié à l’accueil du Théâtre du Jura, le formera et l’accompagnera dans le cadre de ses tâches quotidiennes. Le Théâtre du Jura fournira quant à lui des informations complètes à propos des prestataires et prestations touristiques dans tous les domaines tels que la mobilité douce, les sites naturels, les activités de loisirs, la culture ou encore le tourisme d’affaires. /comm-cto