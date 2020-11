Une vente aux enchères pas comme les autres pour Caritas Jura

La vente aux enchères de Caritas Jura prendra une forme particulière cette année à cause de la crise sanitaire. L’événement se déroulera principalement en ligne dès vendredi et jusqu’au 13 décembre. Les personnes intéressées par des objets récupérés par l’atelier « valorisation des dons » pourront ainsi directement miser sur internet. Le catalogue comprend 120 lots allant des jouets vintage à des verreries de renom ou encore des œuvres de célèbres artistes jurassiens. Il peut être consulté sur le site de Caritas Jura, mais aussi dans les lieux de vente de Delémont, Porrentruy, Saignelégier et Bienne, ainsi qu’au Comptoir Heva à Moutier.

Les acheteurs potentiels auront toutefois aussi la possibilité de faire des mises par le biais d’ordres d’achat manuscrits en remplissant des formulaires à disposition dans les différentes boutiques de l’institution et de ses partenaires. Les intéressés pourront également venir voir les objets sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires. Toutes les mises seront dépouillées le 14 décembre en présence d’un notaire assermenté et l’enchère la plus haute remportera le lot.

Malgré la pandémie, il était important pour Caritas Jura de maintenir cette vente aux enchères. Selon le responsable de l’événement, l’institution tient à montrer qu’elle reste très active en cette période. Baptiste Prétôt souligne que l’apport financier d’une telle manifestation n’est pas négligeable pour Caritas Jura, sachant que l’autofinancement est très important pour l’institution. /alr