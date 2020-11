Le Théâtre du Jura comme pont avec Bâle

Le Théâtre du Jura doit aller à la rencontre de la culture germanophone via le bassin bâlois. C’est la conviction de Camille Rebetez qui a été nommé récemment responsable médiation du Théâtre du Jura, à Delémont. L’auteur, scénariste et enseignant est entré en fonction au début du mois, à 70%. Camille Rebetez est également connu pour être le cofondateur de la compagnie Extrapol. Le Delémontain s’occupe donc dorénavant de tous les projets du Théâtre du Jura qui se rapprochent du public. Il souhaite notamment développer les liens avec les écoles et la jeunesse et créer des relations avec Bâle et sa région. Camille Rebetez explique l’importance de cet aspect rhénan pour le futur Théâtre du Jura :