Évolution du coronavirus dans le Jura

Le nombre de cas positifs au Covid-19 est à la baisse dans le canton au mois de novembre. Alors qu’un pic a été enregistré le 4 novembre avec 208 nouvelles contaminations, le Jura comptait 27 nouveaux cas mardi 1er décembre.

Selon le rapport hebdomadaire du canton qui couvre la semaine passée, 208 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés et 14 nouvelles hospitalisations. Six décès sont à déplorer. Ces personnes décédées avaient entre 69 et 98 ans.

Le taux d’incidence ces deux dernières semaines est de 610 contaminations pour 100'000 habitants. Plus de 730 tests ont été effectués entre le 23 et le 29 novembre, dont 158 se sont révélés positifs. Le taux de positivité se porte ainsi à 22%. /gtr