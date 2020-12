Soutien psychologique aux Jurassiens

Un secrétariat a été mis en place pour répondre aux appels et transmettre les demandes à un professionnel qui rappellera dans la journée. En dehors des heures de bureau, un message peut être laissé sur un répondeur. Les deux premiers contacts avec cette ligne sont gratuits et peuvent rester anonymes. La possibilité d’une prise en charge plus formelle sera discutée dès le troisième contact.

La ligne « Allo Psy Covid » est joignable via la hotline cantonale au 032 420 99 00. /comm-gtr-rch