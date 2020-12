Arrêt de la géothermie profonde en Alsace

Le puits de géothermie profonde de Vendenheim ne redémarrera pas. La préfète du Bas-Rhin a signé lundi un arrêté « d’arrêt définitif » de l’activité de la centrale géothermique portée par Fonroche au nord de Strasbourg, en France. Elle a invoqué le « principe de précaution et de protection des populations », car le projet n’offre plus les garanties de sécurité indispensables. Cette décision fait suite aux trois tremblements de terre survenus vendredi au nord de Strasbourg, dont le plus fort d’une magnitude de 3,6 a été ressenti fortement jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Trois autres puits de géothermie profonde restent en projet aux alentours de la capitale alsacienne. /emu