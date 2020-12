Hausse du chômage en novembre dans le Jura

Le taux de chômage grimpe encore dans le Jura. Il atteint 5,4% au mois de novembre, soit 0,2 point de plus qu’en octobre. Selon les chiffres transmis ce mardi matin par le Service de l’économie et de l’emploi, le canton compte 76 chômeurs supplémentaires par rapport à la fin octobre. Parmi eux, 46 personnes sans emploi sont issues de la construction, 16 de l’hôtellerie-restauration ou encore 11 du commerce de détails. Au total, 2'722 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régional de placement dans le Jura le 30 novembre dernier. Ce nombre correspond à 1'955 chômeurs et 767 demandeurs d’emploi non chômeurs.

Le chômage s’affiche à 5,8% dans le district de Delémont, 5,2% dans celui de Porrentruy et 4,2% aux Franches-Montagnes.

Par ailleurs, les autorités cantonales indiquent que 611 entreprises ont recours actuellement à une réduction de l’horaire de travail. Cela correspond à 7'492 travailleurs en horaire réduit ou potentiellement à l’arrêt dans le Jura. /comm-nmy