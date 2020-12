Reprise progressive des opérations à l’Hôpital du Jura

L’Hôpital du Jura sort la tête de l’eau face à la seconde vague de coronavirus et reprend progressivement certaines opérations. L’H-JU compte encore 22 patients atteints du Covid-19 alors que le nombre se situait juste en-dessous de la centaine début novembre. L’Hôpital du Jura avait ainsi dû suspendre les opérations électives, soit les interventions programmées, à fin octobre. L’H-JU ne fonctionnait plus qu’avec une salle pour les activités essentielles et une autre pour les urgences. Une salle supplémentaire a été ouverte cette semaine comme l’indique Yannick Mercier, directeur médical de l’Hôpital du Jura :