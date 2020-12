Le Jura parmi les exceptions

Le coup de pression des cantons romands sur le Conseil fédéral a payé. Ce dernier a annoncé ce vendredi de nouvelles mesures jusqu’au 22 janvier 2021 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elles ont été adaptées par rapport à celles qui ont été mises en consultation mardi auprès des cantons. Les établissements publics devront fermer à 19h dans toute la Suisse, sauf dans les cantons où le taux de reproduction du virus est inférieur à un pendant sept jours et où l’incidence journalière sur sept jours figure sous la moyenne suisse durant une semaine. Et le canton du Jura respecte ces deux critères. Dans les faits, les restaurants et bars jurassiens, ainsi que les magasins et les centres de loisirs et de sport, notamment, peuvent garder leurs portes ouvertes jusqu’à 23h dès ce samedi. Reste que les autorités cantonales peuvent durcir les mesures.

Ainsi, plusieurs questions subsistent dans le Jura : le Gouvernement va-t-il laisser les restaurants ouverts jusqu’à 23h ? Et reviendra-t-il sur sa décision de fermer les bars à 18h30 ?





Quid des loisirs ?

Le ministre de la santé Alain Berset a indiqué ce vendredi que les rassemblements sont limités à dix personnes à l’échelle nationale dès ce samedi. Par ailleurs, les musées, bibliothèques, centres de loisirs et de sport peuvent également fermer à 23h dans le Jura. Là encore, des questions demeurent dans le canton : la limite des rassemblements privés est actuellement fixée à cinq personnes dans notre canton jusqu’au 17 décembre. Va-t-on passer à dix dès ce samedi ? Les cinémas et salles de spectacle devaient rouvrir le 17 décembre dans le Jura. Cette échéance est-elle maintenue ?

La Confédération a également limité la pratique des sports de loisirs à cinq personnes et maintenu l’interdiction des sports de contact. L’assouplissement de ces restrictions prévu dès le 17 décembre dans le Jura est ainsi caduc.