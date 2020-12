Une application pour aider les patients oncologiques jurassiens

Les patients atteints d’un cancer pourront bientôt bénéficier d’un nouvel outil. Une application ayant pour objectif de simplifier le suivi des rendez-vous médicaux et des différents traitements est actuellement en cours de développement. Le projet est porté par l’organisation Basel Area Business & Innovation, l’Hôpital du Jura, l’Hôpital universitaire de Bâle et la HE-Arc. Il est financé par le canton du Jura et la Confédération au titre de la loi fédérale sur la politique régionale. Il s’agit du premier volet de quatre projets prévus à terme entre les différents partenaires. Une première phase de tests sera lancée d’ici la fin de l’année.

L'application a pour objectif d'améliorer la réactivité et d'adresser des informations personnalisées à chaque personne suivie. Elle permettra notamment au patient d'afficher ses rendez-vous, de partager l'agenda avec ses proches ou encore d'avoir un suivi des prescriptions médicamenteuses et des traitements.