Une motion sur le tourisme fête ses 20 ans à Porrentruy

On peut souhaiter un bel anniversaire à une motion du PCSI bruntrutain. Le texte « Une auberge de jeunesse à Porrentruy » fête ce lundi ses 20 ans. Et il est toujours pendant malgré la volonté du Conseil municipal actuel de le classer. Le conseiller de ville Pierre-Olivier Cattin a refusé de tirer un trait sur cette intervention, qui a été déposée à l’origine par Laurent Schaffter. Il pointait du doigt la fermeture de plusieurs hôtels et restaurants à Porrentruy. La raison évoquée était la chute des nuitées, 15% les trois dernières années. Et en l’an 2000, l’Auberge de jeunesse avait toujours le vent en poupe. Dorénavant, plusieurs chambres d’hôte ont ouvert leur porte. Le tourisme se porte mieux. Mais selon l’élu PCSI Pierre-Olivier Cattin, un hébergement collectif a encore un sens :