Une femme peut en cacher deux autres à Delémont

Les femmes prennent les commandes au Conseil de ville de Delémont. Le Bureau du législatif sera à majorité féminine l’année prochaine avec trois représentantes. La PCSI Florine Jardin a été élue lundi soir à la présidence du Conseil de ville avec 39 voix. La jeune femme de 36 ans travaille au sein de l’administration cantonale en tant que cheffe de la Section de l’aménagement du territoire du canton du Jura. Florine Jardin n’est autre que la petite-fille de l’ancien ministre radical Roger Jardin et la fille d’un autre Roger Jardin, ancien député et ex-conseiller de ville PCSI. Elle ne siège au législatif que depuis trois ans. Florine Jardin succèdera donc à Rémy Meury au perchoir et devra, comme son prédécesseur, composer avec la pandémie de coronavirus dans ses nouvelles fonctions :