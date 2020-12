Bars et restaurants jurassiens vont à nouveau fermer

Dans les établissements de la place Delémontaine, c’est la désillusion. « On profitera d’autant plus de l’apéro aujourd’hui, car on ne sait pas quand on y aura à nouveau droit », réagit un client. De son côté, la patronne du café-restaurant Le Campus n’essaie même plus d’imaginer l’avenir. « Je ne m’attendais pas à ça… Je suis vidée, c’est le chaos total. Le coup de massue », réagit-elle.