Davantage de visites pour les fêtes

Les conditions de visite des résidents des institutions jurassiennes des domaines de la santé et du social sont assouplies, indique lundi le Gouvernement jurassien. La limite fixée à deux personnes de référence passe désormais à cinq par pièce. Les mesures sanitaires de l’OFSP restent évidemment de mise, avec la tenue d’une liste des visiteurs et un questionnaire de santé à compléter.







Quarantaine au retour des sorties

En revanche, les repas entre familles et résidents ne sont pas autorisés, à l’exception de petites collations. Les sorties à l’extérieur du périmètre des EMS et des UVP sont interdites en principe. En cas de sortie, les résidents qui n’ont pas été contaminé par le Covid lors des trois derniers mois doivent respecter une quarantaine de sept jours à leur retour. Les sorties en famille sont possibles dans les institutions sociales résidentielles, notamment les foyers pour personnes en situation de handicap et les foyers pour mineurs.

Dans le cas où des cas de Covid-19 sont avérés au sein d’une institution, les visites sont interdites à l’exception des cas de rigueur comme les situations en fin de vie.







Visites possibles à l’H-JU

Du côté de l’Hôpital du Jura, les Urgences de Porrentruy restent provisoirement fermées. Le personnel médical continue à renforcer le site de Delémont et les soins continus. Les conditions de visite des patients hospitalisés sont assouplies : elles seront possibles dès mardi sur rendez-vous et uniquement auprès des patients qui y séjournent depuis plus de cinq jours. /comm-gtr