Plan de vaccination décidé dans le Jura

Les premiers vaccins pourront être administrés dès le 4 janvier dans le Jura. Le Gouvernement a annoncé sa stratégie cantonale pour le vaccin de Pfizer/BioNTech mardi. Celle-ci se déroulera en trois temps : les premières personnes à pouvoir bénéficier du vaccin contre le Covid-19 seront les résidents et le personnel d’EMS, d’UVP et d’appartements protégés. Viendront ensuite les personnes vulnérables, le personnel de santé hors institutions et les personnes qui partagent leur domicile. Enfin, ce sera au tour des Jurassiennes et Jurassiens de plus de 16 ans. L’exécutif cantonal rappelle que la vaccination est gratuite pour la population et qu’elle n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée.



Le Jura attend un premier arrivage de 975 doses pour le lancement de la vaccination. Des livraisons sont ensuite prévues chaque semaine. Le canton disposera début janvier d’un frigo à moins 80 degrés pour le stockage qui sera assuré par la pharmacie interjurassienne au centre de vaccination.





Un centre cantonal de vaccination

Deux équipes mobiles seront chargées de vacciner les résidents et le personnel de santé et du social dès le 4 janvier. Les vaccinations pourront se faire dans différents lieux. Un centre cantonal sera notamment mis sur pied pour accueillir les personnes vivant à domicile qui peuvent se déplacer. Un système d’inscription et de prise de rendez-vous sera mis à disposition dans le courant du mois de janvier. Le vaccin pourra également être administré chez les médecins et dans les pharmacies autorisées.

Le canton lance également un appel aux personnes intéressées à s'engager professionnellement dans la campagne cantonale de vaccination. Deux conditions sont requises : être au bénéfice d'une formation dans le domaine dans la santé et être disposé à travailler au moins deux jours par semaine. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer à l'adresse rh.covid@jura.ch. /comm-gtr