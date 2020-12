Réunions privées à 10 pendant les Fêtes

Rappel concernant l’ouverture des commerces

Le Gouvernement jurassien rappelle le cadre fédéral prévalant en matière d’ouverture des magasins. Les commerces doivent fermer leurs portes à 18h30 en semaine, 17h le samedi. Les enseignes bénéficiant habituellement d’heures d’ouverture élargies (stations-service, kiosques) doivent fermer à 19h. Lors des nocturnes, les commerces au bénéfice d’une autorisation communale ferment à 19h. Les 24 et 31 décembre sont considérés comme des samedis. Le dimanche et les jours fériés (25-26 décembre et 1-2 janvier), seules les boulangeries et pharmacies peuvent ouvrir leurs portes. /comm-mmi