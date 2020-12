Vaccination contre le Covid-19 : les explications du médecin cantonal jurassien

La vaccination ne sera pas obligatoire mais fortement recommandée. Des interrogations surviennent alors quant aux éventuelles restrictions et interdictions émises à l’encontre des individus non vaccinés (accès aux stades, voyages, etc.). Selon le médecin cantonal, il pourrait y avoir des restrictions dans le domaine privé en Suisse mais aussi à l’étranger, puisque chaque pays est souverain.