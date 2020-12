Prudence à l’heure de déboucher le champagne

Le canton du Jura reste sur ses gardes à la veille de la St-Sylvestre. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus s’est affiché en hausse ces dernières heures : 42 nouvelles contaminations ont été enregistrées mardi, contre 24 lundi, 18 dimanche et 19 samedi. Ce chiffre n’avait plus été aussi élevé depuis le 15 décembre. Au niveau des hospitalisations, une hausse est également à constater : 33 personnes sont actuellement hospitalisées en lien avec la maladie dans le canton du Jura, un chiffre qui n’avait plus été aussi élevé depuis le 25 novembre, d’après les chiffres des autorités cantonales.

A quelques heures de célébrer le passage de 2020 à 2021, les autorités jurassiennes demandent à la population d'être vigilante. « S’il vous plaît, soyez prudents », s'exprime le chef du Service de la santé publique Nicolas Pétremand. Ce dernier rappelle les bonnes manières à adopter pendant la soirée du 31 décembre si plusieurs foyers se mêlent jusqu’à un maximum de dix personnes : « Il est notamment indiqué d’aérer régulièrement les pièces, de garder les distances et de se laver les mains », rappelle Nicolas Pétremand.

A noter que le Conseil fédéral s’exprime ce mercredi après-midi au sujet du coronavirus et des différentes mesures qui visent à limiter la propagation de la pandémie. /mle