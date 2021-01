L’IRM dernier cri s’est posée à Delémont

Le nouvel outil, lui, appartient à la dernière génération d’IRM d’une puissance de 3 Tesla (l’unité d’induction magnétique, pas la marque de voiture), supérieure à l’ancien équipement et à celui présent sur le site de Porrentruy. Il permettra une meilleure qualité d’image et de nouveaux types d’examens notamment dans le domaine urologique. « Les médecins vont maintenant établir des protocoles, mais ils ont déjà identifié un certain nombre d’examens qui seront possibles alors qu’on les faisait faire à l’extérieur auparavant », souligne le responsable communication de l’H-JU, Olivier Guerdat. Les premiers examens sur patients sont prévus le lundi 18 janvier. Le but visé par ce nouvel équipement ne sera pas forcément de faire davantage d’examens, selon l’hôpital, mais il devrait permettre d’améliorer l’attente et le flux des patients. /jpi