Le coup de pompe des stations-service

Six jours la porte close durant les fériés de Noël et de Nouvel-an. L’effet était rude pour les commerçants ouverts habituellement à cette période-clé. Normalement, les oublis sur la liste de courses et les cadeaux de dernière minute remplissent bien les caisses et compensent des moments de l'année plus creux pour les gérants de magasins de stations-service. Charlène Ryser, qui s’occupe du Relais des Franches, au Noirmont, estime sa perte à 30 à 40% ces dernières semaines.