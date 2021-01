L’Hôpital du Jura interdit à nouveau les visites

Dès lundi, il ne sera (à nouveau) plus possible de visiter un proche à l’Hôpital du Jura. « Les nouveaux variants du virus Covid-19, très contagieux et qui se diffusent largement en Suisse, nous incitent à déjà prendre de nouvelles mesures », informe ce vendredi l’H-JU par voie de communiqué. Ainsi, les visites seront interdites sur les sites de Porrentruy et Delémont dès la semaine prochaine. Comme par le passé, des exceptions restent possibles, notamment pour des situations de fin de vie ou encore sur avis médical. De même, les papas conservent leur droit de visite en maternité tout comme les parents en pédiatrie. Ces restrictions ne s’appliquent pas aux EMS, dont les visites sont régies par les autorités cantonales, ni aux unités de long-séjour. /comm-jpi