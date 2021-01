Le Jura inaugure son centre de vaccination

La campagne de vaccination contre le Covid-19 passe une nouvelle étape dans le Jura. Le centre de vaccination cantonal (CEVAC) a ouvert ses portes ce lundi à Courtételle. Les personnes vulnérables, âgées de plus de 75 ans ou atteintes d’une maladie préexistante, seront vaccinées en priorité. Chaque jour, près de 150 personnes pourront recevoir le sérum. La capacité du centre pourra être augmentée jusqu’à 600 injections, précisent les autorités jurassiennes dans un communiqué. Les premières doses seront administrées ce lundi après-midi. Une vingtaine de collaborateurs ont été déployés sur le site. La hotline vaccination, elle, est composée d’une dizaine de collaborateurs.

De nombreux Jurassiens et Jurassiennes se sont déjà inscrits pour recevoir le vaccin. Plus de 3'400 personnes ont entrepris les démarches pour obtenir un rendez-vous au CEVAC. Les autorités rappellent que les formulaires d’inscription sont à disposition de la population sur le guichet virtuel du canton du Jura ou par téléphone via la hotline (032 420 99 00), et que la vaccination contre le Covid-19 est gratuite.

Avec l’ouverture du centre cantonal, la phase 2 de la vaccination contre le coronavirus est lancée. « Environ un millier de personnes ont reçu leur première dose du vaccin dans le canton », précise le communiqué. L’inauguration du CEVAC et l’autorisation du vaccin Moderna par SwissMedic permettront d’augmenter encore le nombre de personnes vaccinées dans le Jura. Les cabinets médicaux et les pharmacies volontaires auront la possibilité de participer à l’effort de vaccination. /comm-nmy