Toujours plus de nouveau-nés à l’H-JU

Le nombre de naissances enregistrées à l’Hôpital du Jura continue d’augmenter. Ce sont 647 nouveau-nés qui ont été mis au monde à l’H-JU l’an dernier, d’après des chiffres communiqués ce mardi. C’est 13 de plus qu’en 2019 et 23 de plus qu’en 2018. L’activité a été soutenue durant toute l’année dernière, d’après l’institution. Les facteurs qui expliquent cette augmentation sont variables.





Le semi-confinement peut-être, les conditions d’accueil certainement

L’Hôpital du Jura affirme qu’il y a eu beaucoup de naissances en fin d’année, ce qui pourrait s’expliquer par le semi-confinement du printemps. Mais cette hypothèse n’est pas vérifiable, d’après l’H-JU. Reste que le début de cette année a été aussi très animé à la maternité, avec notamment 48 heures très intenses début janvier qui ont conduit à 14 accouchements. L’Hôpital du Jura explique l’attrait grandissant pour sa maternité par de meilleures conditions pour les mamans, comme le suivi personnalisé, l’écoute ou encore les salles « nature ». « Toute cette dynamique a permis d’offrir un accompagnement qui allie les avantages d’un cadre agréable et la sécurité d’un hôpital », souligne l’institution dans un communiqué. L’H-JU prévoit d’ailleurs de continuer à se développer dans ce domaine. Un grand secteur « Parents-femme-enfants » sera aménagé très prochainement si les conditions sanitaires le permettent. Il visera, notamment, à encourager des collaborations et des échanges entre les secteurs de la gynécologie-obstétrique et de la pédiatrie. /comm-mle