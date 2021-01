Le SMUR jurassien est en marche

Le Service Mobile d’Urgence et de Réanimation du Jura est sur les rails. Il déploie désormais ses activités 24 heures sur 24 sur l’ensemble du territoire cantonal. Le SMUR renforce la chaîne de sauvetage jurassien. Un véhicule 4x4 permet d’intervenir auprès de patients gravement atteints, mais sans les transporter. Dans les faits, un médecin et un soignant urgentiste prodiguent des soins aux côtés des ambulanciers.

La centrale 144 peut mobiliser le SMUR immédiatement dans des cas précis comme des arrêts cardio-respiratoires ou des accidents avec multiples blessés graves. Les ambulanciers peuvent également appeler le Service en renfort. Les voitures SMUR sont clairement identifiables et disposent du même équipement que les ambulances avec, en plus, un respirateur, des médicaments spécifiques et du matériel d’intubation. Le SMUR jurassien devrait en moyenne intervenir deux à trois fois par semaine. Il est donc un moyen d’intervention supplémentaire qui apporte une prise en charge médicale précoce dans le canton.

Pandémie oblige, un seul des deux véhicules est aujourd’hui en activité. Dès que la situation sanitaire le permettra et que la policlinique du site de Porrentruy pourra ouvrir ses portes, la seconde voiture SMUR sera active au départ du chef-lieu ajoulot.





Nouveau chef pour les Urgences

Par ailleurs, l’Hôpital du Jura a nommé le docteur Baroudi Errouane au poste de Chef du Service des Urgences. Il entrera en fonction le 1er février prochain. Citoyen de Delémont, Baroudi Errouane est médecin à l’H-JU depuis 2009. L'intérim était assuré par le docteur Bruno Digelmann. /comm-rch