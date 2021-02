On se soucie de ses rides en temps de Covid

On porte le masque dès qu’on se trouve en public. Pourtant, les complexes sortent renforcés depuis que la pandémie rythme nos vies. Et pour cause, le télétravail et notamment les réunions de visioconférences nous confrontent encore plus qu’avant à notre reflet, sur l’écran de l’ordinateur. Beaucoup se décident à les corriger. Selon les chiffres de la RTS, les interventions esthétiques sont de 20 à 30% plus nombreuses ces mois derniers par rapport à 2019, selon son échantillon. Un nom est venu se greffer sur cette tendance, le « Zoom Boom », en référence au site de conférences à distance.