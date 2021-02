Le taux de chômage en hausse dans le Jura

Le chômage continue de grimper dans le Jura. Il a atteint 5,7% en janvier, soit une hausse de 0,1 point par rapport au mois de décembre. Selon les chiffres transmis ce lundi par le Service de l’économie et de l’emploi (SECO), le canton compte 52 chômeurs de plus qu’en décembre. Au total, 2'779 demandeurs d’emploi étaient inscrits auprès de l’Office régionale de placement dans le Jura le 31 janvier dernier. Il s’agit de 2'080 chômeurs et 699 demandeurs d’emploi non chômeurs. Le taux de chômage s’est établi à 6,1% dans le district de Delémont, 5,7% dans celui de Porrentruy et 4,4% aux Franches-Montagnes.

Au niveau national, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point. Il s’est établi à 3,7% en janvier.

Le SECO indique, par ailleurs, qu’environ 760 entreprises sont actuellement autorisées à recourir au chômage partiel si nécessaire. Au total, près de 8'600 travailleurs potentiellement en horaire réduit y sont employés. Un nombre qui s’est accru en raison des mesures décidées en janvier par le Conseil fédéral, précise le communiqué. /comm-nmy