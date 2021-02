Le Théâtre du Jura à la rencontre des acteurs culturels

Le Théâtre du Jura veut donner des perspectives aux acteurs culturels de la région. L’institution organise jeudi une séance par visioconférence avec des artistes actifs dans le domaine de la danse. D’autres échanges suivront ces prochains jours avec les festivals, les musées ou encore les artistes de rue. L’objectif est d’écouter les différentes branches culturelles pour intégrer au mieux leurs besoins et leur réalité dans le développement du Théâtre du Jura. Pour rappel, l’établissement doit ouvrir ses portes cet automne à Delémont.





Dessiner l’avenir

En cette période morose sur le plan culturel, le directeur du Théâtre du Jura sent qu’il y a des attentes, mais aussi une certaine fatigue. « Lors du premier confinement, les artistes ont proposé beaucoup de choses. Là, on sent qu’il y a un coup d’arrêt. Les artistes n’ont plus trop envie de se projeter. Mais le Théâtre du Jura peut amener des projets. On peut donner des perspectives. C’est important », souligne Robert Sandoz. Sachant que le monde culturel régional est déjà bien organisé, il est aussi important que le Théâtre du Jura trouve sa place dans ce paysage, selon le responsable.

D’après Robert Sandoz, ces rencontres ont suscité un vif intérêt et de nombreuses personnes s’y sont inscrites. Le directeur précise que l’ordre des séances a dû être défini en fonction des décisions les plus urgentes à prendre dans le cadre de l’ouverture du théâtre. L’idée est toutefois d’échanger avec le plus grand nombre d’acteurs culturels. /alr