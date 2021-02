De premiers assouplissements « sans perspective »

Le Canton du Jura souhaite un assouplissement des mesures anti-covid. Jacques Gerber, ministre de l’économie et de la santé, s’est déclaré favorable au plan présenté ce mercredi par le Conseil fédéral et mis en consultation auprès des cantons. Le ministre critique cependant un « manque de visibilité et de perspective sur les différentes mesures, notamment à partir de fin mars ».